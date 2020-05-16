總統府昨(15日)驚傳電腦系統遭到不明駭客入侵，盜取4月間蔡英文總統與行政院長蘇貞昌會面，幕僚準備的資料，經變造後以黑函形式傳給媒體的資安事件震驚國安單位。因總統府電腦安全防護遭攻破相當罕見，國安單位日前又已針對各政府機關與企業提前示警，520前大陸會展開大規模網攻，昨天的事件雖不能確定駭客來源，但國安局科技單位、調查局資安處整個動起來連夜展開調查。

國安單位透露，最近企業連續遭網攻，都是來自大陸的APT〈進階持續性威脅〉，有計畫的惡意攻擊和取得資料，並選擇在520總統就職前擾亂我方民生經濟，破壞電腦及油電控制系統，刻意展現大陸網軍實力的意味。

知情人士指出，總統與行政院長每週固定會議，幕僚準備的資料都核定為「機密」等級，包括整個總統府電腦系統、各幕僚辦公室的內網及外網電腦也都經過嚴格控管且資安防護嚴密，過去幾乎未曾出現漏洞。

昨天發生幕僚電腦遭駭，顯示駭客已經找出系統後門漏洞，國安單位對此相當重視，昨晚連夜召集相關資安單位追查來源，未來這幾天將大規模進行檢測，防止駭客侵擾。

(中時電子報)