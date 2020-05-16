新北一名洪姓人妻的丈夫任職於1家科技公司，2016年間經秘書得知老公有小三，但她不相信老公會外遇，直到一次到公司探班想給驚喜，沒想到門一打開卻看到「秘書小三激吻老公」，氣的決定對小三提告求償160萬元。

其實，洪女見到秘書小三與老公激吻並非第一次，之前，她拿丈夫遺忘的物品到公司，在停車場看到2人抱在一起，當時2人澄清「在講話」，自己心想只是誤會一場。

不料一個月後，洪女做完美甲後，到公司想給老公一個「探班驚喜」，這次又看到2人激情擁吻，讓她氣到哭出來，大罵秘書小三：「不覺得對不起你（小三）先生嗎？」，結果反被小三罵「恐龍」。

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洪女丈夫返家後，坦承2人偷情1年多，小三也有小產過，洪女覺得婚姻已受到破壞，氣的向小三求償160萬元。小三辯稱，洪女丈夫時常向她訴苦家中瑣事，還會傳訊息「有腦袋都知道要順從老闆意願滿足老闆需求 」、「員工偶爾陪老闆散心看電影也很正常，不然老闆的壓力...」等語句，強調是基於職務才會配合的，自己也是受到騷擾。

法官勘驗對話紀錄發現，洪女丈夫會傳「我不是恐怖伴侶，是妳性福開心的伴侶」、「他很少跟妳愛愛對吧」、「我真的不知道為什麼這麼愛你想天天跟妳做愛」、「朕一定會好好保護愛妃」。但小三沒有太熱情回應，僅認定洪女丈夫熱烈追求秘書，無法證明偷吃，最後新北地院以「舉證不足」判秘書小三免賠。

(中時電子報)