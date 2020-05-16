109年國中教育會考今登場，基隆考區有3066人報考，第一科為社會科，各校學生自活動中心走出，往考場邁進。（吳康瑋攝）

109年國中教育會考今登場，基隆考區有3066人報考，第一科為社會科，各校學生在活動中心做最後衝刺。（吳康瑋攝）

109年國中教育會考今登場，基隆考區有3066人報考，第一科為社會科，各校學生自活動中心走出，往考場邁進。（吳康瑋攝）

109年國中教育會考今登場，基隆考區有3066人報考，3處考場位於基隆高中、基隆女中及基隆海事，第一天考科為社會、數學、國文及寫作，基隆高中第一科社會科共計有4名缺考，特殊生則有2名學生缺考，其中一名特殊生為雖罹患骨癌，但以堅苦學習而榮獲總統教育獎的葉以欣，基中指出，葉同學因身體不適，因此無法前來應考，非常惋惜。

針對氣象局將發布今年第1號黃蜂颱風的海上颱風警報，基隆高中校長鍾定光指出，校方有準備至少校內考生人數百分之十的毛巾提供給沒有帶毛巾的學生，其中百分之5會先發給再場各校，讓各校考生服務隊妥善使用，其餘部分會備妥在試務中心及服務中心，以供監考老師及身心障礙及重大傷病考生申請的陪考家長使用。

基隆高中校門口設置量測體溫的熱像儀，並安排兩名固定學生來噴灑酒精防疫，今年因為配合中央防疫政策，若沒戴口罩的考生，將無法入場測驗，違者該科不予計分，所以教育部特別在校門口提供「口罩登記領用處」，供考生可以登記後，領取所需口罩，以便進入試場，對此，基隆高中表示，該區所有學生今日皆有自備口罩，所以登記處一個早上，並沒有任何學生前來領用，針對體溫量測方面，早上應考的學生當中，有不到十名的學生體溫較高，但再進行第二次的體溫量測後，便回復正常溫度，因此全數進入考場。

氣象局於今日將於11點30分發布海上警報，但預報目前指出，基隆地區週六晴時多雲，只有在午後及部分山區才會出現短暫雷雨，體感溫度為29至37度，考生務必補充水分避免中暑，也可以準備小毛巾用冷水來降低體溫，基隆市府教育處也指出，因應第二天可能較大的雨勢，提醒學校跟學生自行預備雨傘及毛巾，避免淋雨後在冷氣教室感冒，另外，考生中午用餐可以由各國中學校考生服務隊提供考生便當及飲用水等貼心陪伴服務，考生可以多加善用，順利完成二日的重要考試。

(中時 )