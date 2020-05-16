美國總統川普再度出手封殺華為，外媒報導，美國商務部指出，將禁止使用美國軟體與技術的晶片商，在未經過美國政府核可下供貨給華為。對此，陸媒環球時報報導，若美方真的實施該項措施，陸方也將依照法規，向高通、蘋果、思科等美企進行限制或調查，同時暫停購買波音公司飛機。

路透社報導，美國商務部於周五(16日)發布新規定，要求使用美國軟體及技術的晶片商，在未經過申請核可下，都不能供貨給華為，由於先前的規定還會顧慮使用技術的百分比，此次新規無疑是擴大限制，封殺手段再度加強。

美國商務部官員表示，這項規定在周五生效，有120天的寬限期，此舉是在保護美國國家安全，將美國與美國企業列於首位。另有官員表示，這是許可要求，並非代表就是被排除。

對此，大陸也迅速做出反應，根據環球時報報導，若美方實施這項限制，陸方將可以依照網絡安全審查辦法以及反壟斷法等法律，將美國相關企業納入不可靠實體清單，其點名包括高通、思科、蘋果等都恐將受到限制與調查，同時大陸也將暫停採購波音飛機。

美國半導體工業協會執行長John Neuffer認為，這一規定可能會對全球半導體帶來不確定性，不過相較於先前研擬的方法，可能對美國半導體損害較小。

(中時電子報)