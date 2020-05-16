21歲陳男駕駛自小客車行經五股區新五路二段時，國產TOYOTA YARIS突然衝出，2位凶狠男子隨即下車，其中1人持開山刀攻擊陳男車體，過程被民眾錄下，PO上臉書「爆料公社」。警方表示，經調查恐嚇人所駕TOYOTA YARIS為租賃車，警方已掌握亮刀人士身分，後續將通知到案說明，訊後依恐嚇罪函送。

據了解，陳男駕駛車輛原駛於國產TOYOTA YARIS後方，行經成泰路二段與工商路口紅綠燈時，前方國產TOYOTA YARIS遇綠燈卻遲遲不肯前進，陳男向警方供稱，他輕按喇叭後超車，未料陳男繼續行駛至新五路二段就遭對方以開山刀攻擊車體。

警方表示，經調閱周邊監視器追查TOYOTA YARIS為租賃車，目前已聯絡上車主，並掌握承租人身份，後續將通知承租人到案說明，全案訊後將依恐嚇、毀損、公共危險等罪函送新北地檢偵辦。

(中時 )