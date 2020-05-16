田中瞳曬出胸部X光照。（圖／取自《on.cc東網》）

日本AV女優常有「過人之處」讓人印象深刻，現年33歲的田中瞳便以傲人上圍作為特點，過去她號稱有O罩杯，近年辣身材再升級，傳出激升到Q罩杯，同時也引來不少酸民批評她隆乳、假奶，對此，田中瞳先前丟出自己胸部的X光片，打臉酸民強調絕無填充物。

156公分高的田中瞳三圍相當驚人，外傳她三圍分別是116、59、84公分，腰束奶澎的比例常被外界直指不科學。日本媒體報導，她剛出道成為AV女優時，上圍本來是J罩杯，2014年變成O罩杯，近年又生長到Q罩杯，疑因罹患巨乳症。

而田中瞳也常因好身材引來整形質疑，最近她在網上曬出自己乳房的X光片，將雙峰內部組織真相全都露，以證明沒有填充物，她生氣寫下：「這是我的胸部，看起來像是假的嗎？如果你覺得是，麻煩去看眼科，我已經厭倦解釋胸部是真是假的問題」，強調傲人上圍絕對純天然，沒動刀也不是人工造成。

(中時電子報)