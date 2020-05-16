2019年7月5日，65歲江姓婦人不滿75歲楊姓男友平常冷嘲熱諷，趁2人在高樹鄉南華大橋堤防散步，江女拿出預藏麻繩當場勒斃對方，隨即開車逃離現場，有運動民眾行經該處驚見屍體，嚇得急忙報警，警方察看發現，死者下體竟被綁了橡皮筋，屏東地院審理後，依殺人罪判處江婦有期徒刑13年，全案可上訴。

根據熟識2人的親友透露，楊男已婚，4年前和江女開始交往，但楊總是對江女言語刺激，除嫌棄她又矮又黑又醜，更時常強調自己行情好，有不少女人排隊等著跟他交往，讓女方氣得牙癢癢。友人評斷這段感情，只有「真的愛到卡慘死」這句話。

據調查，案發前一天中午，2人在家午餐，積怨已深的江女，拿出安眠藥摻在魚湯中，也買來酒精倒入湯內想加速藥效發作，疑藥量不夠，楊只是覺得疲累，沒有陷入熟睡，江女乾脆約他到堤防散步，隨即拿出預藏麻繩，勒住楊的頸部直到沒了氣息。

江女行凶後急忙駕車離開，途中疑似恍神擦撞機車，昨日清晨有運動民眾發現楊男倒臥堤防，且下半身僅著內褲，嚇得立刻報警。警方循線找到江女，她坦承殺害楊男。

警方察看死者屍體時發現，除頸部勒痕，下體還被橡皮筋層層綁住，經友人轉述，江女曾說這幾年的交往心情，對方不僅沒有拿錢支應2人生活開銷，更遑論帶她外出旅遊，甚至得忍受他的言語霸凌，心裡多次興起殺死對方的念頭，才會買來麻繩放著。

更令人驚訝的是，江女透露，會在楊男下體綁橡皮筋，其實想剪下他的命根子，因連日雨勢，讓她沒有機會到賣場買剪刀才作罷。

(中時電子報)