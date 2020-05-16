回顧美國時間今年1月26日，「小飛俠」布萊恩與二女兒吉安娜一行9人，搭乘直升機在加州卡拉巴薩斯墜機身亡，如今相隔快4個月時間，洛杉磯縣警方法醫部門終在16日公布驗屍報告，除了9人身亡皆屬意外，更確認駕駛索巴亞並未喝酒或嗑藥。

根據最新公布驗屍報告指出，在這次直升機墜機身亡的9名罹難者，死因都是鈍傷，也被認為是意外身亡，針對索巴亞的驗屍報告顯示，他在駕駛直升機之前並未喝酒，也沒有嗑藥，具有正常駕駛直升機能力，意外發生主因仍屬他的個人判斷問題。

只是這份驗屍報告相當客觀，且不加修飾描述墜機的殘忍狀況，甚至描述骨折、支解的身體部位，以及屍體上殘留的燃料味道，更特別針對布萊恩的驗屍報告當中發現，他體內唯一藥物是派醋甲酯，這是用來治療注意力不集中與嗜睡症的藥物。

目前布萊恩遺孀瓦妮莎已經起訴直升機所屬的島嶼快線公司與駕駛員，指責直升機不應該在大霧當中高速飛行，不過直升機公司也辯護回應，認為所有罹難者應該知道乘坐直升機的風險，不該要求駕駛員仍然繼續執行飛行任務，所以瓦妮莎指控應不成立。

(中時 )