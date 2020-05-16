考生們量體溫。（趙雙傑攝）

家長在試場外替考生加油。（趙雙傑攝）

家長和考生擁抱打氣。（趙雙傑攝）

109年國中教育會考今日登場，今年約有21萬名考生上陣，而受新冠疫情影響，考生須全程戴口罩，進場量體溫，並首度不開放陪考，同時暫停施測英語科聽力測驗。

(中時 )