109年國中教育會考今登場 首度不開放陪考 10:192020/05/16 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 考生們出示准考證進場。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考生們量體溫。（趙雙傑攝） 家長在試場外替考生加油。（趙雙傑攝） 家長和考生擁抱打氣。（趙雙傑攝） 109年國中教育會考今日登場，今年約有21萬名考生上陣，而受新冠疫情影響，考生須全程戴口罩，進場量體溫，並首度不開放陪考，同時暫停施測英語科聽力測驗。 (中時 ) #會考 #登場 #國中 #教育 #英語科 也許您會感興趣 推薦閱讀 56名學生獲總統教育獎 視障者李文煥23歲才讀高中 11:282020/05/13 生活 工作與家庭相干擾 15％家長下班與孩子相處不到2小時 13:482020/05/13 生活 一家4人獲總統教育獎 林佑弦勇敢面對逆境 13:362020/05/13 生活 國中會考是否戴口罩？指揮中心：沒有放寬打算 14:482020/05/13 生活 室內外畢典 嘉市各校自定 04:102020/05/14 地方新聞 中小學國際教育2.0 擴大至境內外非本國學生 12:192020/05/14 生活 教師管教不當致學生跳樓自殺 監院糾正板橋國中 18:322020/05/14 政治 會考防疫4點要注意 不戴口罩小心進不了考場 12:092020/05/15 日常 國中會考看這裡！考生應試注意事項懶人包 12:202020/05/15 日常 國中會考天氣如何？記得多補充水分 15:432020/05/15 日常 生活熱門新聞 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 交通部3階段解禁 兩岸航點10月才恢復 - 生活 鄭麗君辭官回家 綠營美女結婚、產子低調又富有 - 生活 高中聯考洩題 補習班關門...建中北一女破天荒超收 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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