遍布海岸的地雷，讓人步步驚魂。（李金生攝）

主要雷種之一的M3破片式人員殺傷雷。（李金生攝）

陸軍金門排雷大隊在古崗海岸執行排雷作業。（中時資料照片，李金生攝）

金門縣地政局在海岸釘標，受理雷區土地返還申請。（李金生攝）

遍布海岸的地雷，見證兩岸軍事對峙的烽火歲月。（李金生攝）

陸軍金門排雷大隊執行作業，迄2013年5月底全部完成，共清除和銷毀各式雷彈計9萬5806枚。（中時資料照片，李金生攝）

兩岸高度軍事對峙期間，金門群島海岸遍布雷區，迄2013年才完成排雷作業，向國際宣示成為「無雷島」。2015年開始受理申請原雷區內土地返還，5年期限即將於今年6月11日屆滿，金門縣地政局提醒民眾申請時效。

2006年在金門縣籍立委吳成典等人的大力推動下，立法院通過「殺傷性地雷管制條例」後，國軍即展開委商排雷作業，並在次年4月由陸軍成立金門排雷大隊，針對全島154處，總面積306萬962平方公尺的雷區執行作業，僅水頭港區用地即出土2239枚，迄2013年5月底全部完成，共清除和銷毀各式雷彈計9萬5806枚，同年6月解除公告佈雷區域。

2015年6月10日政府公布依〈離島建設條例〉第9條之3規定受理申請雷區土地返還，凡是位於雷區範圍內的土地，只要是早年非經徵收或價購等程序有償取得而登記為公有者，1975年4月30日佈雷前的原權利人、合於民法規定時效完成取得土地所有權之占有人或其繼承人，得於5年內向地政局申請返還。

縣地政局說明，申請期程自2015年6月12日起至2020年6月11日止，符合申請條件鄉親得檢具下列證明文件之一：1、佈雷前之土地權利證明文件。2、當地鄉（鎮）公所或其他政府機關出具之證明。3、雷區土地所在二人以上四鄰證明或村（里）長出具之證明書，並檢同相關證明文件，填寫土地申請書向地政局送件。

該局表示，在期限內受理之案件，如未能即時處理完成者，仍屬「有效案件」繼續辦理，請鄉親放心。洽詢電話：082-321177轉123、125。

(中時 )