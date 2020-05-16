台灣無薪假人數不斷攀升，大環境不佳，富士達保經仍宣布，持續推動「五大徵才專案」，針對社會新鮮人、保險同業以及正在尋覓機會的待業人士，提供高額財務津貼與完整訓練，期盼吸引更多優秀人才加入富士達，逐步實現夢想，擺脫低薪及失業的困境，對於參加「頂尖專案」各路好手，有機會挑戰220萬元的最高額津貼。

富士達保經董事長廖學茂表示，保經代業的從業人數持續攀升，已是不可忽略的趨勢，近幾年許多保險業菁英希望提供客戶更合適的投保規劃，看準保經公司商品多元化，加上升遷制度彈性且透明，因此紛紛選擇加入保經公司，甚至還吸引到不少其他產業優秀人才轉換跑道，想加入百萬業務行列。富士達保經身為台灣前10大保經公司，非常歡迎各路優秀人才加入，因此我們不斷優化「五大徵才專案」，希望提供最友善且優渥的實質支援。

面對即將而來的畢業潮，針對應屆畢業生和新鮮人，富士達「CEO新秀菁英專案」規劃9個月紮實的教育訓練和考照輔導，一步步帶領新人突破自我，蛻變成專業保險業務，且專案期間特別調降旅遊獎勵門檻，要讓新人輕鬆達成目標業績出國渡假；每月還能領取額外財務補助，快速累積人生第一桶金。

想投身保經公司的保險同業，也能選擇參加「ODP轉敘菁英專案」，10個月專案期將重點培訓管理實務能力並提供更高額的財務津貼，協助資深同業人員盡速成立或擴展職場，開創更廣闊的保險事業。

富士達也同時規劃「頂尖專案」讓各路好手挑戰獲取更高額津貼；若參與「CEO新秀頂尖專案」達標，每月可領取最高6萬元，總計高達72萬元的額外補助，而參與「ODP轉敘頂尖專案」達標，每月更可領取最高10萬元，總計高達220萬元的額外補助，加總業務佣金和專案津貼，更足足是2019年台灣平均月薪4萬1883元的5至20倍之多。

此外，受疫情影響而計畫轉換跑道或待業中的社會人士，富士達也提供「1000大企業人才招募培育計畫」，只需通過15個月專案期將直升「業務經理」，提供菁英人才快速晉升的管道，並能擇一參與「CEO新秀菁英／頂尖專案」或「ODP轉敘菁英／頂尖專案」接受完善教育訓練、領取高額津貼。

(中時 )