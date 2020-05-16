近日天氣炎熱，芒果又進入產季，台南玉井老街冰店生意興隆，但少數遊客貪圖方便隨意停車，影響人車通行，當地派出所加強取締停，且特別掛出「「這樣吃冰很貴」標語，勸導民眾不要為了吃1碗100的冰，卻因違停被罰900元。

玉井老街冰店多，但老街街道狹窄，停車空間有限，停車場在玉井糖廠及青果市場附近，需走一小段路才能到達冰店，假日常有遊客貪圖方便，將車輛停放在冰店門口，影響往來人車通行。

玉井警方在假日會在禁止停車路段擺放圓錐，提醒駕駛人勿任意停車，最近也懸掛「這樣吃冰很貴！本路段強力執法，違停罰900元以上」等警告標語，引起路過遊客會心一笑，因為1碗芒果冰大約100元，若汽車違規停車被警察開單，至少要罰900元以上，加起來1碗冰的代價超過千元，實在是天價。

台南市警察局玉井分局長楊青垂表示，歷年芒果季到來，交通疏導是派出所同仁甜蜜的負擔，因為警方希望玉井人能將水果賣出去，商家都能賺錢，但是少數遊客不遵守交通安全規則，任意停車，造成其他用路人不便，警方還是要盡責宣導管制取締。

楊青垂呼籲汽車駕駛人，在玉井老街停車時，切勿貪圖自身一時之便，逕自在車道上併排臨時停車或人行道違規停車，如違規停車停留未逾3分鐘以上者，依法可處駕駛300至600元罰鍰；停留超過3分鐘以上者，可罰600至1200元，汽車則至少900元以上罰鍰。

(中時 )