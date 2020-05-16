台中市西屯區某社區住戶與警衛因停車問題產生糾紛，住戶竟動手毆打警衛，警方獲報後立即展開追查，迅速將動手的黃姓男子查緝到案；當警方找上門時，黃男原本兇狠的模樣全不見，警方將依法嚴辦。

警方調查，發生15日上午11時許，台中市在環中路二段某社區發生糾紛，21歲的黃姓住戶，將車輛停放於該社區迎賓車道，25歲的李姓警衛勸導勿占用通道阻礙通行，黃男竟心生不滿與警衛發生爭執，進而動手毆打後逃離現場。

警方表示，李男於15日18時許至市政派出所報案，提告刑法傷害罪，警方積極展開追查，迅速於21時許查獲黃姓犯嫌到案，隨即依法移送地檢署偵辦。

警方呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，務必針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，遇案依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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(中時電子報)