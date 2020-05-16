娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！羅志祥被爆與愷樂正式交往，還不惜為此與經紀人翻臉、昔日性感女星麥家琪，自曝曾因兒子偷看她昔日裸照導致情緒失控，出手打了兒子一巴掌，中時電子報娛樂為您追下去。

羅志祥（小豬）、周揚青9年情斷，遭女方手撕渣男事蹟，連帶讓旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)也捲入風波，愷樂是否能趁機扶正，引發外界關心。未料近日陸網突然瘋傳「羅志祥現在正式和蝴蝶姐姐在一起了」一文，內文還爆料羅志祥更為愷樂不惜與經紀人鬧翻！

37歲楊祐寧今突然曬出與小7歲未婚妻Melinda合影，宣布雙喜臨門，過去楊祐寧緋聞不多，大眾最熟知的是和郭采潔的5年苦戀，兩人分合多次，去年郭采潔新片上映，被導演爆料拍戲期間哭戲拍得特別用力，往往「水龍頭」一開就難以停止，推估拍攝期間正好遇上她和楊祐寧分手，才讓郭采潔拍哭戲特別有感覺。

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6號舉行，時力立委王婉諭日前在臉書發文號召罷韓，引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿，竟批王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧？」引發極大爭議。知名主持人于美人今(15日)也在臉書PO出「把悲傷留給自己」一文，用552字來回應王婉諭事件「是的，每一次進步的法案都是踩著孩子的頭顱向上」，吸引超過1萬5千位網友按讚支持。

昔日香港性感女星麥家琪（麥方喬），當年參選港姐原本是奪冠大熱門，卻因決賽前遭人爆料未成年所拍下的露點裸照，與后冠擦身過，之後她在演藝圈發展順遂，憑著三級片《偷窺無罪》奠定她女神之位，更在2006年嫁給大律師王國豪，過著相夫教子的貴婦生活。然而她近日接受港媒專訪，自曝曾因兒子偷看她昔日黑歷史照而情緒失控，出手打了兒子一巴掌，讓她心中懊悔不已。

(中時電子報)