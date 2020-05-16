中國山東省一名1歲幼童完成第2次食道擴張術後，從濱醫附院兒童重症科出院，至於為何這名幼童年紀輕輕就接受這樣的手術？原來是他趁父母不注意時，誤食家裡的7號電池，才會引發這起意外。

據《齊魯網》報導，這起意外發生在3月5日上午，山東省濱州市陽信縣1歲半小男孩貝貝（化名）獨自在房裡玩耍，看到一顆7號電池後就往嘴裡放，而他的家人在房間外頭突然聽到爆炸聲響，隨之而來的是孩子的哭聲。

家人打開房門，看到貝貝嘴裡不斷冒出白色煙霧，口腔內大量的黑色粉末混著鮮血，場面怵目驚心，一旁的地板發現一顆7號電池的空殼，電池上頭的負極金屬片不見了，他們這才發現貝貝誤食了電池。

貝貝隨即被帶到醫院進行急症手術，術後轉往濱醫附院兒童重症科PICU病區持續治療，在後期檢查中，醫生發現孩子消化道損傷特別嚴重，又召集口腔合併外科、耳鼻喉、頭頸外科以及燒傷科等學科專家一起進行會診，所幸經過多次治療，目前貝貝無大礙，已經出院回家了。

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(中時電子報)