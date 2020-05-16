“I’m harassing him”: Jasmine Jordan says she’s been frequently texting her father, Michael Jordan, while learning more about him in the ESPN docuseries #TheLastDance



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身為「飛人」喬丹的女兒，27歲的傑絲敏喬丹最近接受《美聯社》專訪提到，「當我還在孩童階段，根本不知道發生什麼事，直到成年後才明白，我笑的原因是我用Google搜尋我父親，只想弄清楚為何所有人都崇拜他，卻讓我大開眼界！」

隨著喬丹紀錄片「最後一舞」每周日曝光兩集內容，也讓傑絲敏開始不斷騷擾自己老爸，「我最近一直騷擾他，他應該很討厭我傳簡訊給他，我想我和我弟弟、他的朋友最近都在狂發簡訊給他，但我現在仍很年輕，也會把自己當作球迷。」

「我會跟我父親聯繫關於你們告訴我的這些事情，確定沒有誇大其詞，我一定會不斷狂發簡訊給他，每個周日我都會問他，『關於這件事情你是怎麼想的？』」傑絲敏認為，喬丹會跟科爾、皮朋等公牛隊友爆發那些衝突，也屬相當正常的事。

「我知道當他上到球場，他的熱情與能量都是無與倫比，所以他會跟科爾、皮朋發火，或把怒氣發洩出來，我只是心想，嗯！沒錯，那就是我老爸，因為他會因為我考試沒拿A就做出同樣行為，我還只是一個學生，甚至沒拿什麼總冠軍。」

(中時 )