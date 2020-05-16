美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司今年第一季度帳面損失近500億美元，巴菲特坦言，他錯估石油價格走勢，並提到已經出清手上所有4大航空股股權。外媒依照巴菲特財報顯示，巴菲特8檔持股今年以來，至少每檔都虧10億美元以上，其中金融股就踩雷6檔。

據《投資者商業日報》（Investor's Business Daily）報導，相較於標普500指數下挫13%、那斯達克指數上漲2.6%，波克夏今年以來表現落後大盤，年初以來股價大跌22%，波克夏Q1淨利更是大虧497.5億美元。

巴菲特也在股東大會上表示，面對疫情衝擊經濟，更應該從標普500指數的成份股當中挑股，但從巴菲特虧損的持股來看，美國銀行今年以來大跌41%，由於波克夏持股美國銀行11%股權，成為波克夏投資重災區；富國銀行今年以來股價也重挫58%，讓波克夏虧損110億美元，美國運通也大跌37%，讓波克夏虧損近70億美元。

此外，美國合眾銀行、摩根大通以及紐約梅隆銀行，也分別讓波克夏45億美元、約33億美元以及16億美元。

巴菲特最愛的持股可口可樂今年以來下跌21%，讓波克夏虧損46億美元。巴菲特持股可口可樂9%股權。在非必需性消費品部位，通用汽車今年以來股價走跌41%，讓波克夏虧損11億美元。

(中時電子報)