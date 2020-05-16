43歲何妤玟日前證實和化工小開邵天成8年婚姻告吹，兩人育有2女，最近何妤玟上節目聊婚變始末，透露前夫的一項「床上要求」是導致兩人感情生變的導火線，原來是前夫堅持要讓兩個女兒夾在兩人中間睡覺，久而久之，何妤玟和前夫幾乎沒了兩人世界的時間，早年的激情跟浪漫也不敵現實而磨滅。

何妤玟最近在《單身行不行》分享婚變過來人心得，她談到在離婚前幾年，自己和老公、女兒都是「4人行」同房睡，何妤玟曾提議讓女兒2歲後開始有自己房間，邵天成卻不同意，認為女兒長大遲早會離開父母，讓女兒自己決定何時獨立就好。

何妤玟也分享，前夫曾鬆口對她身為女人「愛的比例」很小，間接認了兩人以沒有談戀愛時的激情，讓何妤玟心寒無奈，如今兩人走到離婚這步，何妤玟說現在關係比離婚前還要好，也說為了尊重前夫，現在上節目會先給前夫看一下流程，「有一些採訪他是不准我做的！」

(中時電子報)