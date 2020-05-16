富宇建設將七期豪宅美學，打造台中市南屯國際級地標建築。（盧金足攝）

新興防疫宅，著重管線與通道規畫，居住環境安全成為購屋新選擇。（盧金足攝）

富宇建設提升品牌、品質、品味，工程品質榮獲台灣誠信建商、建築金質與金獅獎肯定。（盧金足攝）

「世界花園」近兩千五百坪基地，在中庭打造大面積的花園，特別針對花卉植栽設計，住在家裡就像住在花園裡。（盧金足攝）

大肚山科技走廊成為中台灣科技業和製造業的樞紐，嶺東地區更結合成大南屯生活圈，坐擁一快二高三鐵交通優勢，捷運、高鐵與台鐵匯集地點，大南屯還擴大到烏日區，龐大產業區創造就業人口，帶動房地產行情，加上大學城師生租住需求，富宇建設「世界花園」新建案，看好置產自住、投資出租，登上區域熱銷指標建案。

經過這波疫情考驗，居住環境與空間，提供購屋者新思維，植栽綠意的大自然環境，建案規畫配合防疫概念，成為新興防疫宅，「世界花園」以社區的大花園特色吸引購屋者，防疫從日常生活中做起。

富宇集團執行長張世欣表示，近兩千五百坪大社區規畫，基地愈大，開發價值愈高，寬闊面積充足，賦予建築最完整的伸展，創造出豐富完整、機能完美、生活完善的建築型態「世界花園」，不同於小基地規畫考量，寬、鬆、大、闊的土地條件，展現出有別一般建築的器度與氣勢。

此外，近卅項泳池會館，從飯店門廳、健身會館、KTV、視廳室、交誼廳、親子遊樂室、泳池、四季綠意植栽堆疊的中庭花園，豐富度貼合現代人生活節奏，成為黃金科技長廊上最有價值的置產首選。

萬群地產總經理謝坤成指出，天佑台灣，這波疫情台灣防守奏效，房地產衝擊有限，新推出「世界花園」，幫首購族小家庭打造「孩子的故鄉」，留下美好童年回憶，「世界花園」特別針對花卉植栽設計，住在家裡就像住在花園裡。

台中市品牌建商很多新建案對大肚山科技走廊情有獨鍾，周遭有精科與中科產業鏈，嶺東地區近幾年來已躋身台中市房地產的「東方不敗」，富宇品牌、品質、品味持續提升，展現富宇團隊選地與興建口碑。

謝坤成強調，首購最重視交通便利，自七十四號快速道路通車後，沿線個案都有亮眼銷售成績，縮短通勤時間，免除市區等紅綠燈塞車的困擾，讓上班的心情更美好，特別工作處於高壓力的中科新貴，藉由七十四號快速道路，有效率在中科上班，回到有綠意「世界花園」飯店的家。

無畏疫情衝擊，房市剛性需求大，「世界花園」二至三房受首購家庭的青睞，現代年輕人選擇居住條件的轉變，不再以購入不動產概念買屋，反而將其視為消費產品，類似買車的想法，小坪數房屋好買、好租、好脫手，賺價差還是當包租公包租婆都相宜，加上輕鬆付款策略，讓年輕首購租得起就買的起。

大南屯躍升台中門戶，一級交通優勢是關鍵，近年發展迅速的南屯區，由於七十四號快速道路圍繞，年底預計開通捷運綠線，串連高鐵烏日站未來甚至計畫開通到彰化市區，具備二條高速公路、一條捷運、一條高鐵的大南屯，四通八達交會地段優勢，交通發展最直接受益就是房地產，吸引首購族及投資客出手買房的好時機。

(中時 )