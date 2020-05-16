520將屆，總統府驚傳電腦駭客入侵，總統府電腦昨晚發生駭客入侵，部分媒體傍晚收到總統府寄出的兩封電郵，一封是4月蔡英文總統與閣揆蘇貞昌會面前資料，一封是宮鬥劇，蔡英文密謀賴清德；總統府指，信件內容經過變造，已向刑事局報案，調查局也已介入調查。

總統府深夜發出聲明表示，稍早媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」之會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實。

知情人士說，昨日傍晚6點多，總統府網路遭駭客入侵，掌握媒體的電子郵件，以總統府的名義發信件給媒體，內部文件部分遭竄改，總統府已向刑事局報案，調查局也已介入調查。

本報記者收到一封是在昨天下午4時16分傳來，信件標題是「宮鬥劇上：無情的蔡英文密謀賴清德」；「初選必須出線！擋路者格殺勿論！即使曾經的政策執行者如行政院長賴清德，只要擋路，必須清除！不惜一切代價！不擇手段！」並指「材料來自民進黨知情人士」。

內容還提到，打賴清德建議，洪耀福是硬的，蘇嘉全是軟的，操作蔡賴配需要陳副總統角色，副總統表示關心，也提到可以配合，所以也準備必要時讓陳出場等。

這封信件還有四個文字檔，內容從「打賴途徑說明」、「對決談參攻擊版」、「打賴途徑說明補充」及「質疑賴」。

另一封則是下午5時24分收到， 以「無德的蔡英文，密室協商來分贓」為題；3件有註明日期，分別是4月1日、8日與22日。這三天都是周三，因每周三近中午時，蔡英文都會固定與蘇貞昌會面對政情交換意見，幕僚需先幫蔡英文準備資料。

根據這幾份疑似由總統府外流的文件記載，黨政幕僚在高層會議中直言，目前閣員有部分人選年齡太大，形象不夠好，建議蔡英文提醒蘇貞昌要換人，另外也提醒蘇貞昌，未來的NCC主委必須努力籌設「數位發展部」；內文也討論了促轉會、NCC人選。

資料內容也提到總統府資政與未來的試委、監委人選。內容點名幾名現有的總統府資政不適任，建議不要再續聘，新的資政應思考將卸任的試院與監院院長，還有軍方大老、社會賢達等。

(中時 )