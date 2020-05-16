國內新冠疫情期間，發生多起引發熱議「活春宮」事件，包括3月間情侶新北萬里沙灘「四腳獸」、4月間情侶台南漁光島帳篷內忘情激戰、5月間的直播主鬼屋探險「活春宮」，不料近日又有民眾在夜間戶外草地上，拍到「女上男下」驚人一幕，猛然一看就像恐怖靈異照，但真實情況卻讓網友們笑翻。

原PO發文附照寫著「晚上出門看到女鬼在吃男人，是你們會有什麼反應?」，照片中可見，一名身穿紅衣、長髮披肩的女子，雙手雙腳成大字型打開俯撐，壓在男子上方，由於當時天色昏暗，又在野外，紅衣女的眼珠因拍照反光發出亮光，加上一頭亂髮，看起來就像恐怖電影鬼吃人場景。

戶外活春宮，看起來像是一張靈異照片。（圖／翻攝自爆廢公社）

可是網友的留言全歪樓：「你道行深，你去解決這女鬼」、「喊有蛇.....」、「拿出你的驅魔棒加入戰局啊沒看到地板那個男人痛苦的哀嚎嗎」、「拿起口袋裏的10元,大聲的喊Play One!!!」。但民眾若轉傳影片，恐涉犯妨害風化、散布猥褻物等罪責，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時電子報)