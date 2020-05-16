滯留在馬爾地夫的36名國人，經外交部、駐馬來西亞代表處及駐清奈辦事處與馬爾地夫、馬來西亞及日本等國政府機關及大使館等相關單位密集聯繫磋商，將於5月16日晚間搭機返抵國門。

外交部表示，滯留在馬爾地夫的國人是在當地時間5月15日晚間搭乘亞洲航空（Air Asia) 包機由首都馬列市起飛，今日凌晨已抵達馬來西亞吉隆坡，並訂於下午轉搭華航班機、晚間抵達桃園國際機場。此次搭乘我方協調的包機，另有52位馬來西亞的國民及6位日本公民，總共有94人搭乘包機撤離。

外交部與相關館處經多日與馬爾地夫、馬來西亞及日本等國政府單位積極磋商，同時洽獲馬來西亞檳城州臺商會會長高級拿督李鴻隆先生慨然同意出面簽約包機，終於完成協助滯留馬爾地夫國人返國的任務。

外交部指出，本案事涉馬爾地夫及馬來西亞出入境規定、飛航許可、包機簽約、馬來西亞轉機、符合相關防疫措施、吉隆坡國際機場航廈安排、國人在馬爾地夫自各自所在小島赴首都馬列的船舶安排等事務，外交部對國人渴望返家的心情感同身受，因此自始積極協調各方，最終逐一克服困難。

對於共同合作促成本案的馬來西亞及馬爾地夫政府，外交部表達誠摯謝意。外交部也特別感謝馬來西亞的李鴻隆會長挺身相助，讓國人順利踏上歸鄉之途。

(中時 )