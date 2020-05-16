台北捷運出現第2例不願配合戴口罩開罰案，昨晚約6點56分市府站月台，一名約20歲的鄭姓女子未戴口罩被保全勸離，女子還執意要上車，被保全拉出車廂，未料該女子卻對保全大打出手，甚至還咬傷保全右臂，情緒相當激動，最後遭保全壓制，並由警方帶回處理，衛生局也將依法裁處。

北捷指出，該名鄭姓女子在月台上被保全發現沒戴口罩，保全當下先請鄭女配合戴上口罩，但鄭女不願配合，還出拳攻擊保全，最後保全只能以壓制方式將鄭女交給警方。

北捷說，警方到場後將鄭女帶回三張犁派出所，保全因被咬傷決定提告傷害，警方偵訊後將依法移送辦理，未影響營運，鄭女也將成為第二例開罰的對象。

北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，中央流行疫情指揮中心自4月4日起規定，搭捷運必須配戴口罩，未依規定配合者，可開罰3000到1萬5千元，針對鄭女的案例會開始蒐證，並讓鄭女陳述意見後開罰。

(中時 )