限動是給你們這樣玩的嗎？

自從有了限時動態以後，許多人更不在意會洗版擾民，瘋狂分享影片、照片和心情，像是流水帳的美食文、機場文、票根文、抱怨文，踩雷指數突破天際，各種令人翻白眼的限時動態不斷出現！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友認為最討人厭、完全不想看下去的限時動態類型，快檢查一下，你是不是也默默的被別人噤聲啦！

No.10 KTV唱歌文

雖然在KTV唱歌氣氛真的很HIGH很開心，不過邊喝酒邊開心的拍限動，畫面又黑又暗，音質差又吵，甚至有可能會完整呈現走音的尬感！雖然拍的人很開心，不過點進去動態看的人，可能充滿黑人問號一頭霧水，完全不曉得這個限動的重點。

No.9 健身房不運動猛拍照

去健身房運動是不少人維持健康的生活習慣，甚至會拍照記錄自己的身材變化。不過有不少網美或是年輕女孩，根本把健身房當成打卡背板，深蹲也PO、跑步也PO、飛輪也要PO，完整呈現自己的健身課程，到底去運動還是去更新IG的？

No.8 一次只打一個字

雖然限時動態有各種呈現形式，字體大小、效果、背景都能按自己喜好發揮創意。不過有些人總是習慣把一句話分成一個字一個字發，這種做法完全無意義又擾民，一次講完就好何必要發這麼多動態？被噤聲也是剛好而已！

No.7 負面能量爆棚

社群平台確實是用來抒發情緒用的，不過每天都分享一些負面到爆的限時動態，像是「我沒有明天」、「這世界就是這樣了」、「很討厭自己」等等，不但會讓真正關心自己的朋友們擔憂，若是太過氾濫又不描述具體事項，也會讓看限時動態的人感到厭煩。

No.6 滿滿人生觀、勵志文

事情太極端都會讓人相當厭煩，除了負面能量爆棚，更令人焦躁的還有勵志魔人！天天放一些名人的人生觀、成功語錄，雖然是激勵自己，但你朋友可能沒有被鼓勵到，反而覺得太刻意打造自己是正向積極的人，但一點都不真實。

No.5 限時動態超級密

上廁所也PO、叫外送也更新，甚至連追劇睡覺都要分享，要不要乾脆開直播算了？這種變形成虛線、原點，會讓人密集恐懼症發作的限時動態，最常出現在看演唱會、出國遊玩時，跟芝麻一樣密，真的會讓人不知從何看起啊！

No.4 圖文不符、露奶討拍

文字明明寫著「天氣真好」、「上班又遇到挫折了」、「期待新的生活」等生活分享文，但是卻搭配著露出事業線的火辣照片，完全圖文不符，到底是想要討拍還是要展現自己的身材很好？點進去後完全只想要翻白眼。

No.3 畫面全黑、字超小

心情不好的時候，很想讓身邊的朋友都感受到你的世界一片黑暗，可是全黑畫面再加上超小、超淺的字，這到底是限時動態還是視力測驗？不少網友分享，每次點好幾次這種全黑的限動，都會懷疑是不是手機螢幕壞掉了...

No.2 炫耀文

「又塞車了」、「差點遲到」、「打拼中」、「雨好大」無關緊要的文字搭配名車、名錶還有名牌包，這些限時動態根本不是來分享生活，而是要來炫耀自己的財力雄厚！

No.1 創業、業配文

IG除了有社交功能，不少人也將此作為建立自己形象的重要平台。創業初期很辛苦，多數人都會透過社群分享自己的事業，不過若限動天天都是自己的形象廣告，看了只會想扣分。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月12日至2020年05月11日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『IG最討人厭的限時動態』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)