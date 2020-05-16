台南市長黃偉哲 支持特赦陳水扁 10:492020/05/16 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲表態支持特赦。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下周520總統就職典禮登場，前總統陳水扁特赦與否再度引發討論，台南市長黃偉哲今日受訪被問到這個話題，他說，他主張支持特赦，扁案已超過10年之久，在政治上可思考尋求特赦的機會，不過，卡在法令上，這到底是審理中案件，或是已審結案件先特赦，現行法令還是有模糊地帶。 黃偉哲說，解決方案有2種，一種是透過立法院修法明確規定，或在現有法令審結案件先特赦，未審結案件待結案後再特赦，基本上，他支持特赦陳前總統。 (中時 ) #黃偉哲 #特赦 #陳水扁 #支持 #前總統 #台南市長 #扁案 #520 #立法院 #修法 #法令 也許您會感興趣 推薦閱讀 顧立雄任行政院副院長？本人親回：若有機會回民間更高興 07:392020/05/12 政治 520後確定續任 立院邀蘇揆29日施政報告 09:382020/05/12 政治 孫大千列5大爭議案：陳菊任監察院長會查嗎？ 11:292020/05/12 政治 520後兩岸將惡化 綠媒老董：小英沒回頭路 15:282020/05/12 政治 520就職倒數 最新民調「兩岸關係不會回溫」 10:482020/05/13 政治 520前提案刪「國家統一」蔡易餘：事前未跟總統討論 11:432020/05/13 政治 520有獎徵答！誰接到留任電話？6部長無人敢舉手 13:282020/05/13 政治 蔡英文進入第二任期 民調滿意度高達65％ 13:372020/05/13 政治 520赦扁？阿扁親自回應了.. 15:182020/05/13 政治 謝長廷對去留問題說「這不是操之在我」 15:252020/05/13 國際 政治熱門新聞 李來希失言恐壞罷韓大局？民調結果令人意外 - 政治 韓國瑜對罷韓首度表態！呼籲高雄人：6月6日拜託.... - 政治 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 韓國瑜要支持者6／6不投票 港媒四點分析 - 政治 綠委爆副閣揆是這大咖 沈富雄：若不是 你就慘了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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