下周520總統就職典禮登場，前總統陳水扁特赦與否再度引發討論，台南市長黃偉哲今日受訪被問到這個話題，他說，他主張支持特赦，扁案已超過10年之久，在政治上可思考尋求特赦的機會，不過，卡在法令上，這到底是審理中案件，或是已審結案件先特赦，現行法令還是有模糊地帶。

黃偉哲說，解決方案有2種，一種是透過立法院修法明確規定，或在現有法令審結案件先特赦，未審結案件待結案後再特赦，基本上，他支持特赦陳前總統。

(中時 )