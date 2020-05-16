2019年12月24日聖誕夜，新北市瑞芳1名8旬老婦夜裡散步遭1名阮姓越南移工騎機車撞倒，沒想到阮男見四下無人，竟狠心將老婦拋下橋，1名剛路過的公車司機目擊大喊「不要阿」，但軟男仍不收手，當場將老婦拋下，幸好跌落卡在溪旁樹支上，警方事後根據司機紀下的車號逮捕阮男將他送辦，基隆地方法院審理後將移工重判8年。

檢警調查，阮男在聖誕夜騎機車至行經四腳亭楓林橋，撞到一名正在散步的79歲老婦，老婦當場昏倒，未料阮男並未尋求協助及報案，還將昏迷在地面老婦抱起後，跨越一旁的楓林橋護欄，準備將她拋下溪床。

當時一名基隆客運司機剛好要返回收車經過，見狀況有異立刻下車阻止，還對阮男大喊「不要阿，不能這樣」，但阮男仍狠心當場將老婦丟下楓林橋下。司機立刻打電話找同事協助並報警，幸好老婦，被邊坡樹枝卡住，送醫救回一命，但司機當時已記下阮男車號，警方事後循線將躲在宿舍內的阮男逮捕。基隆碧方法院審理後，認為阮男惡重大，將他重判8年。

(中時電子報)