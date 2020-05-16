洗手台的設置出自中正社區發展協會成員、志工之手，一磚一瓦充滿巧思，也方便玩過沙坑後的親子清潔手腳。（莊旻靜攝）

新竹縣首座葫蘆型沙坑！湖口鄉公五公園近日多了一座葫蘆形的沙坑，每逢下午、假日，常見家長帶著孩子共同遊玩，這座沙坑出自中正社區發展協會志工之手，參與社區規畫師活動，以雇工購料方式親自打造，一磚一瓦充滿貼心巧思，也讓周邊居民多一個讓孩子放電的好去處。

中正社區發展協會理事長葉美珠表示，此次提案「與王爺壟共舞」，就是打造一座葫蘆型沙坑、休憩涼亭與洗手台，與協會理、監事、成員志工們一起完成，從今年2月中旬至4月下旬，過程中也參考了不少外縣市沙坑。

「在外縣市很常見，新竹縣卻很少！」葉美珠觀察到，王爺壟為重劃區，新建案多，人口逐年成長，年輕家庭不少，也常見年長者帶孫，因此構思在罐頭遊具外、適合孩子玩耍的地方，恰巧公五公園有塊地，在湖口鄉民代表張衡堂協助向湖口鄉公所爭取之下，也使沙坑付諸實行，張衡堂也時常關心沙坑進度。

長年參與社區營造的社區規畫師溫呈祥雖住德盛社區，對此案參與度也很高，提供不少建議。葉美珠說，設計沙坑過程，也擔心飛沙問題影響周邊居民，當初也特別到北埔選購可做玻璃的細沙，沙坑雖不大，卻也足足用了24公噸的沙，沙坑底部也設置排水溝等裝置，前置作業一應俱全。

沙坑周邊放置的枕木，因憂心邊角刮到孩子稚嫩的皮膚，葉美珠等人還特地再尋覓大小適中的輪胎鋪上，也方便家長坐著陪孩子玩沙。中正社區發展協會成員對公園也充滿熱情，日日定期維護，讓沙坑保持乾淨，甚至還見過有孩子在沙坑內打滾。

葉美珠也說，另外考量到孩子們玩沙後，手腳會弄髒，因此與成員們再親手打造洗手台，方便親子清潔，也讓公五公園設備更加完善。

(中時 )