中共吉林省委機關報《吉林日報》5月15日深夜發布消息，吉林省委決定，吉林市副市長張靜輝兼任舒蘭市委書記；免去李鵬飛的舒蘭市委書記職務。以舒蘭市為起點的疫情傳播鏈引發關注，目前舒蘭市已經「封城」。

李鵬飛自2018年7月出任舒蘭市委書記。近日，吉林省舒蘭市出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）聚集性疫情，成為中國近期疫情重災區。

舒蘭疫情截至目前已有29人確診，其中26人在吉林省吉林市（舒蘭市16人、豐滿區9人、船營區1人），3人在遼寧省瀋陽市（均為同一單位員工），另有超過8000人被隔離觀察。

在吉林省，密切接觸者共有686人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。遼寧省則對1093名密切接觸者及間接接觸者，以及對6434名其他風險人群實施集中或居家隔離觀察。

舒蘭疫情首宗病例的感染源仍然未明，吉林市衛健委主任劉奇誌在周五（15日）的新聞發布會上指，這次的疫情是高度家庭聚集性及集體單位聚集性，所有病例都有流行病學關聯。

(中時 )