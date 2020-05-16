川普鬆手了？福斯：美準備恢復部分WHO金援 10:482020/05/16 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福斯新聞台獨家透露，川普政府正計畫恢復部分對WHO金援，額度將與大陸評定會費一樣，也就是當前美國須付的十分之一。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普先前聲稱世界衛生組織（WHO）不僅在全球防疫上失職，且過於「以大陸為中心」，決定中斷對WHO金援，引起全球譁然與專家抨擊。不過據親近川普的福斯新聞台獨家透露，川普政府正計畫恢復部分對WHO金援，額度將與大陸評定會費一樣，也就是當前美國須付的十分之一。 文章來源：Trump set to restore partial funding to WHO after pause to investigate coronavirus response (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #川普 #金援 #WHO #恢復 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 離川普愈近 離世界愈遠 04:102020/05/12 時論廣場 戳痛處？女記者問關鍵問題 川普大爆走：去問陸！ 11:112020/05/12 國際 川普飆罵2女記者失控 共謀對付他 17:042020/05/12 國際 病毒步步逼近也不怕？川普死不戴口罩原因曝光了 07:002020/05/13 國際 川普飆罵華裔女記者 引爆種族主義激辯 21:452020/05/13 兩岸 死都不戴！紐時分析川普：認定戴口罩是魯蛇 07:002020/05/15 國際 兩岸都押寶川普 04:102020/05/15 時論廣場 不惜斷關係！川普：對付北京有很多選項 07:372020/05/15 國際 川普施壓加稅 逼境外企業返美 04:102020/05/16 國際大事 陸媒諷川普 為選舉打腫臉充胖子 04:102020/05/16 國際大事 國際熱門新聞 想得美？台積電赴美傳讓華為禁令解套 美官方吐真相 - 國際 看不下去！川普狂打陸 國會女王揭露背後算盤 - 國際 川普鬆手了？福斯：美準備恢復部分WHO金援 - 時事 新希望！抗憂鬱藥或能治新冠 - 國際 妹妹的比較好！喬治小王子吃醋了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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