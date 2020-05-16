美國總統川普先前聲稱世界衛生組織（WHO）不僅在全球防疫上失職，且過於「以大陸為中心」，決定中斷對WHO金援，引起全球譁然與專家抨擊。不過據親近川普的福斯新聞台獨家透露，川普政府正計畫恢復部分對WHO金援，額度將與大陸評定會費一樣，也就是當前美國須付的十分之一。

(中時電子報)