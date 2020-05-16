新北市一名洪姓男子（52歲）平時居無定所，窩居於新北市福和橋下當街友，昨（15）日下午4時許他疑似不滿另外一名王姓街友（58歲）將他的棉被等家當丟棄，氣的持水果刀找他理論，豈料，當時王男正在睡覺，一氣之下，他竟捅了王男臀部一刀，王男驚醒與他扭打成一片，警方獲報抵達後，先將王男送醫，並將洪男當場逮捕，訊後依《殺人未遂罪》移送法辦。

警方調查，洪男、王男皆居住在福和橋下當街友，洪男供稱，自己本月12日才剛出獄，回到福和橋當街友時，常被王男欺負，右手還曾被王男踢斷，而王男常常喝酒後，就找其他街友麻煩。

昨日下午，洪男找不到自己的棉被等家當，四處詢問之下，才得知家當是被王男丟掉，他一氣之下持水果刀欲找王男理論，找到王男時他正在長椅上睡覺，洪男氣得往王男臀部桶了1刀。

王男驚醒後，2人扭打成一團，混亂中，王男左手臂又被刺中，現場血跡斑斑，警方獲報趕抵後，先將王男送醫救治，所幸並無大礙，而洪男則當場遭到逮捕，訊後被依《殺人未遂罪》送辦。

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(中時電子報)