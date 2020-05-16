民進黨撤回刪除「國家統一前」修正案，遭在野黨大酸「打假球」、「騙選票」，綠委蔡易餘臉書也遭網友酸言灌爆。不過，草協聯盟發起人李正皓卻直言，若那些酸綠的國民黨人士沒看出民進黨已經將「台獨」轉移到「護台」之爭的話，那麼國民黨支持度將永遠被打趴在地上。

對於民進黨撤刪國家統一一事，李正皓今在臉書發文表示，其實拿民進黨撤案刪除國統綱領中的「統一」一詞來酸民進黨可以說對，也可以說不對。

李正皓指出，對的部分是因為這可以戳破民進黨支持台獨的假象；不對的部分是因為民進黨的政黨價值在這幾年早就從「台獨」轉移到「護台」，而這也是民進黨近年來支持度能穩定過半的原因，因為對許多人來說雖然不一定支持台獨，但沒理由反對護台。

李正皓感嘆，台獨與護台的概念轉換是非常巧妙的，細究兩者並沒有邏輯的必然關係，但是在政治味道上卻很自然、一致，其味道類似於統一與賣台之間的關聯。所以當某些國民黨人還以為台灣政治是「統、獨之爭」的時候，其實戰場早就悄悄的被民進黨轉移到「護、賣台之爭」，這是完全不同的概念與戰場，國民黨如果沒有領悟這點，支持度永遠趴在地上。

(中時電子報)