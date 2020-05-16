台灣最美的風景是人，女網友分享，被裁員後改當外送員，結果騎車上坡竟慘熄火，不但麻煩客人下山取餐，還要花錢搭計程車回家，讓她悲傷沮喪到不行，沒想到暖心客人直接給「500元小費」，讓她感動直喊「謝謝在失意時给温暖」。

有網友在臉書社團《UberEATS台灣》上發文分享，周日接單外送到中和圓通上半山腰的社區，結果騎上坡的時候，機車發出怪聲熄火，嘗試重新發動都不行，但地圖標示還要500公尺才到客戶家，本想著要連絡客戶來拿，結果客戶主動打來，並自行騎車下來領。

原PO表示，他不斷地像客戶道歉，完成行程後，他一路滑行到山下，當時已半夜12點多，他很悲傷地坐在路邊，已經沒什麽錢了，還得搭計乘車回家，而且機車才用2年而已，就找不到原因狂熄火，且今日任務沒達成，570元的獎金也飛了。

原PO沮喪的說，自己被裁員後，轉來做UberEATS，結果也做不好，對客人很抱歉，還麻煩他下山，結果手機突然傳來訊息，打開一看竟是「500元的小費」，是剛剛那位自行取餐的客人給的，讓他頓時熱淚盈眶，感謝他在自己「失意時给温暖」!

貼文曝光後，也引發熱議，網友紛紛留言鼓勵，「辛苦你了，看完都快哭了，當下的情況一定讓你很無助吧！加油雨過會天晴的」、「加油！我能體會帳戶裡沒錢的滋味，不過我熬過來了，妳一定也可以的」。

(中時電子報)