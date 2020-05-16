高雄市長韓國瑜15日在臉書首次表態罷免投票，呼籲支持他的好朋友，6月6日不投票、不參與任何政治活動，在保持防疫安全的前提下，一起出門遛遛；新北市長侯友宜16日八里區27個字簡短回應，「在防疫期間，韓國瑜努力做事，守護高雄市民的健康，大家一起加油」。

(中時 )