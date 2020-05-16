韓國瑜發片籲「罷韓日不投票」 侯友宜27字回應 11:092020/05/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜發片籲「罷韓日不投票」，侯友宜27字回應（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜15日在臉書首次表態罷免投票，呼籲支持他的好朋友，6月6日不投票、不參與任何政治活動，在保持防疫安全的前提下，一起出門遛遛；新北市長侯友宜16日八里區27個字簡短回應，「在防疫期間，韓國瑜努力做事，守護高雄市民的健康，大家一起加油」。 (中時 ) #罷韓 #投票 #韓國瑜 #侯友宜 #市長 #防疫 #高雄 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 罷韓成功請舉手？藍名嘴抉擇讓人意外 11:052020/05/12 政治 醫事人員專屬！防疫旅館補助每日1500元 17:532020/05/12 生活 罷韓「賤招」奏效？陳揮文：韓粉害死韓國瑜 12:282020/05/13 政治 「韓粉」軟性反罷韓？網路告白：想留下這位市長 09:112020/05/14 政治 罷韓團體花式擾民 原挺罷韓網友失望倒戈 16:572020/05/14 政治 罷韓、反罷韓拉鋸 苦苓爆差距票數周玉蔻大驚 18:292020/05/14 政治 被推坑好市多這熱門食品 他一吃崩潰：千萬別買 00:322020/05/15 生活 韓國瑜感性告白 李來希默默分享網讚爆 09:302020/05/16 政治 選不選黨主席 名嘴揭韓國瑜反應是.. 10:322020/05/16 政治 政治熱門新聞 李來希失言恐壞罷韓大局？民調結果令人意外 - 政治 韓國瑜對罷韓首度表態！呼籲高雄人：6月6日拜託.... - 政治 韓國瑜要支持者6／6不投票 港媒四點分析 - 政治 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 綠委爆副閣揆是這大咖 沈富雄：若不是 你就慘了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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