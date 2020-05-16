被嫌人老珠黃要分手 65歲婦發狠幹掉男友 11:302020/05/16 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／報系資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東：65歲江女與75歲黃男原為男女朋友，因黃男譏笑她年老色衰並提議分手，江女去年7月4日凌晨與黃男談判時，遭黃男言語羞辱，竟憤而以尼龍繩將黃男勒斃。屏東地方法院15日依殺人罪，判江女有期徒刑13年，可上訴。 更多 CTWANT 報導 正妹拒包養！霸道總裁喊「1月50萬」 她秒吐「這2字」…做了這決定 台中知名戲院後方「陰陽交界處」？員工拿雙刀眼上吊 父親嘆：跟了很多個 (中時電子報) #黃男 #江女 #65歲 #屏東 #分手 也許您會感興趣 推薦閱讀 高齡投保錄影錄音 擬下調至65歲 04:102020/05/12 財經要聞 周揚青內心痛苦互動網友療傷 04:102020/05/12 娛樂新聞 男約女網友小酌 趁醉意強拉進入廁所硬上 09:252020/05/12 社會 賴弘國露面完...取消關注阿嬌 刪了千字分手信！ 23:012020/05/12 娛樂 失速衝撞國光客運逃逸 女駕駛到案供稱：太害怕！ 16:502020/05/13 社會 米砂剛分手PO「380秒多人運動片」揪4人滾床單 13:152020/05/14 星光 分手被嗆年老色衰 6旬婦勒斃男友遭判13年 18:472020/05/15 社會 被譏年老色衰 婦勒斃男友判13年 04:102020/05/16 地方新聞 魚湯下藥沒死 65歲小三勒斃情夫下體綁橡皮筋洩憤 09:492020/05/16 社會 社會熱門新聞 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 移工撞倒老婦企圖拋下溪裡滅口 公車司機大喊「不要阿」 - 社會 女原諒「殺母凶手」 24年後卻死在他手中 - 社會 台鐵傳死亡事故！單車騎士闖入路線 遭區間車撞飛亡 - 社會 32歲領隊攀登雪山東峰線 來不及攻頂猝逝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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