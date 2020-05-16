屏東：65歲江女與75歲黃男原為男女朋友，因黃男譏笑她年老色衰並提議分手，江女去年7月4日凌晨與黃男談判時，遭黃男言語羞辱，竟憤而以尼龍繩將黃男勒斃。屏東地方法院15日依殺人罪，判江女有期徒刑13年，可上訴。

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(中時電子報)

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