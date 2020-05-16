北市捷運昨（15日）晚近7時，一名26歲鄭姓女子在捷運市府站沒戴口罩就進入車廂，保全見狀立刻上前請鄭女下車，不料，鄭女不僅不聽勸，還動手毆打保全，甚至咬傷保全右手臂，保全只好與其他工作人員將鄭女壓制，隨即報警處理，警方趕到現場後將人帶走，鄭女移送法辦後，檢方晚間10時許諭令3萬元交保候傳。鄭女打人影片曝光，引起網友熱議，有人痛批：「哪來的垃圾屁孩……」。

女子不搭運沒載口罩，毆打與咬傷保全。(圖／翻翻YOUTUBE畫面)

女子不搭運沒載口罩，毆打與咬傷保全，遭壓制在地上

原PO在臉書上分享影片，表示鄭女因為不戴口罩被勸離，卻毆打捷運保全。影片中，鄭女已被壓制在地，保全平心靜氣要她不要生氣，沒想到鄭女一起身，馬上又數度出拳毆打保全，不過男保全大氣的表示「給妳打也不會怎麼樣」，要其他同仁注意鄭女是女生，接著又上前壓制鄭女雙手。

女子不搭運沒載口罩，毆打與咬傷保全，遭壓制在地上。

不過保全推開鄭女後，鄭女卻不服輸再度出拳，反遭保全大外割摔落地面壓制，冷靜後再讓鄭女起身，一陣口角衝突後疑似真的生氣，脫去身上裝備，又數度箝制對方脖頸，最後只好將她壓制在地。

網友看到影片紛紛表示「保全客氣了」、「哪來的垃圾屁孩……」、「我看這保全每秒都有摔他的機會耶」、「這個告下去應該年終就有了」、「EQ管理真強，雖然不爽還是盡量安撫」、「我看了都笑了！這是在羽量級越級打重量級嗎！」「人家是女森欸XD」。

(中時電子報)