蔡英文總統520要發表就職演說，國民黨立委陳以信斷言，下週蔡總統要連任演說，相信又是一篇文青演講稿，充滿對未來四年的想像與承諾。但他質疑蔡總統能否保證未來四年不會制定新憲法？不會將兩岸關係條例改為兩國關係條例？

陳以信說，他提醒蔡總統，許多話可能四年前就說過，但四年來都說到沒做到。以各項施政層面舉例，在經濟安全上，四年前蔡總統說要減少台灣經濟對大陸市場的依賴，所以推動新南向政策，要以東南亞市場來取代大陸市場。結果四年後，台灣對大陸出口依賴沒有下降，還上升到歷史新高。台灣對東南亞的出口依賴，沒有升高反而下降。

其次是環境保護，蔡總統四年前說要嚴格把關環境污染，嚴肅看待氣候變遷。不過四年來，火力電廠全開，人民用肺發電，現在台灣在溫室氣體減量的排名上，竟是全球倒數第三名。在司法改革上，四年前蔡總統批評社會安全網破洞，台灣司法不被人民所信任，但四年後在火車上刺死警察李承翰的兇嫌被判無罪，王冠中牙醫師的遺孀質疑，台灣變成精神病患與詐病者殺人天堂。蔡總統的司法改革改到哪裡去了？

至於轉型正義，陳以信也質疑，黨產會變成專門在抄國民黨的家，促轉會變成打擊政敵的政治東廠，他質疑蔡總統的轉型正義一轉再轉，轉到真相更加模糊，社會更加對立。

有關兩岸關係，陳以信強調，蔡總統四年前保證要「維持現狀」，現在已經變成笑話。他指出，四年前蔡總統還承認九二認知，尊重九二事實，今年520還承不承認？尊不尊重？四年前蔡總統保證以中華民國憲法、兩岸關係條例來處理兩岸事務，他質問蔡總統下週520願不願意保證，未來四年不會制定新憲法？不會將兩岸關係條例改成兩國關係條例？

陳以信呼籲，希望下個四年，至少要讓中華民國還能存在，不要為台灣帶來戰爭，蔡總統不要變成中華民國的最後一任總統，不要變成台灣的歷史罪人。

(中時 )