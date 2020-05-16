國中教育會考16日登場，竹苗考區首節社會科有11人缺考，無學生因發燒而啟用第2類備用試場，也無違規狀況。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

今年國中教育會考因家長不能陪考，新竹市政府特別設置「家長聯絡區」，提供家長與子女連絡重要事宜的窗口。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

109年國中教育會考16日起一連兩天舉行，竹苗考區今年報名人數共有1萬5589人，新竹市包括新竹高中、新竹女中、新竹高商與新竹高工4個考場有5558位考生，首節社會科有11人缺考，到考率為99.8％，無學生因發燒而啟用第2類備用試場，也無違規狀況。

市長林智堅表示，因應新冠肺炎疫情，市府為讓學生安心應試，已加碼辦理4大防疫措施，包括考生動線分流地貼、提供每位考生消毒酒精溼巾、設置「家長聯絡區」讓家長短暫停留、設置充足且保持距離的「考生休息區」。

此外，更開放試場讓考生休息，並製作6000份用餐隔板供全市考生使用，只要在新竹市考區內的考生都能獲得這些精心規畫的防疫服務。不少考生與家長都直呼，「新竹市考場服務好貼心！」

市府教育處表示，國中教育會今天考社會、數學、國文及作文，明天考自然、英語兩科，由於宣導充分、考場學校預先規畫以及各校考生服務隊準備妥適，整體考場秩序良好，並無違規事件。

教育處同時提醒考生，會考成績單預計在6月5日寄發，6月7、8日進行成績複查，後續將辦理適性入學事宜，學生們需注意後續管道相關作業期程。

(中時 )