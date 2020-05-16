新北市秀朗診所院長林義龍，涉嫌向健保署詐領醫療點數遭台北地檢署聲押獲准，被害前員工今日在新北市議員羅文崇陪同下出面控訴，指林義龍苛扣薪資、超時工作，更以「心電圖儀器教學」的名義，涉嫌對她性騷擾，希望透過他們出面，別再讓其他人受害。記者致電秀朗診所多通無人接聽，無法獲知回應。

林義龍惡行曾在網路被員工爆料，台北地檢署深入追查，追出他涉嫌詐取健保費，全案曝了光。

前員工林小姐今出面指出，林義龍曾以女性病患要由女護理師操作心電圖較不尷尬為由，在診所休診期間，要她躺在診療床上教學，讓她相當驚恐，也曾以她手部有濕疹問題，未經同意下拉她的手，也有意無意觸碰她，讓她相當不舒服。

前護理長也出面表示，林義龍常要她做一些資料應付勞工局或健保局查核，她覺得診所工作環境不佳，與其他員工一起集體離職，但給的薪水卻只有當時面談的一半。

護理長也說，林更以員工要健康檢查為由，把她的健保卡拿去不實申報，健康存摺內容，竟出現她從未被診斷出來的糖尿病與高血脂等疾病。

前員工樂樂說，當初林義龍在人力銀行刊登秘書職缺，但他面試後，竟要她簽下不平等合約，離職前要在三個月前提出，否則要罰50萬元。

樂樂表示，有次勞工局要來診所查核，林義龍還強迫她加班陪他造假病歷，有個19歲男子來看感冒，卻被林義龍申報有打針、抽血等診療項目，更被竄改重病資料，甚至事後熊抱她，讓她嚇得逃跑。她事後向勞工局申訴，竟被林義龍提告抱負，她在google給診所1顆星評論，也被提告。

羅文崇表示，這家診所去年開始陸續對員工苛扣薪資、要求員工不實登載與性騷擾，事件曝光後，她們勇敢站出來控訴，希望藉由媒體的報導，讓 不良診所可以被懲處，也避免更多人受害。

(中時 )