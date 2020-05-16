新閣改組，文化部長確定由客委會主委李永得接任，客委會主委由副主委楊長鎮升任、科技部長由政務委員吳政忠接任；衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍等人都確定留任；政委唐鳳續任可能性極高。另傳出金管會主委顧立雄將任國安會祕書長，相關人事可能6月才會底定。

政委吳政忠（左）將接掌科技部。政委員唐鳳（右）續任可能性極高。（圖／本報資料照片）

內閣異動包括國發會主委陳美伶卸任，由政務委員龔明鑫兼任；金管會主委顧立雄卸任，由副主委黃天牧升任；科技部長陳良基卸任，由政務委員吳政忠接任；文化部長鄭麗君卸任，由客委會主委李永得接任文化部長；客委會副主委楊長鎮升任主委；僑委會委員長吳新興卸任，接任人選未定。

經蘇揆徵詢已確定留任官員，則有衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、法務部長蔡清祥、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、主計長朱澤民、教育部長潘文忠、農委會主委陳吉仲、工程會主委吳澤成、勞動部長許銘春、環保署長張子敬、人事長施能傑、原民會主委夷將·拔路兒、及原能會主委謝曉星。

屬政院改組部分，除涉及總統職權的外交、國防、兩岸相關部會外，多數部會首長徵詢昨已暫告一段落，而包括副院長、祕書長、副祕書長、發言人等人事尚待敲定。蘇揆昨已先行針對部會政次人事展開約詢、名單將陸續對外公布。政院幕僚已證實，財政部政務次長吳自心因生涯另有規畫，向財政部長蘇建榮請辭，蘇建榮長談後勉予同意，將由現任常務次長阮清華接任。另外，交通部政務次長則由交通部公路總局局長陳彥伯出任。

至於許多民眾關切的數位政委唐鳳是否續任政委？據了解，依照徵詢順序，政委人事還要再等等，但唐鳳留任的可能性極高。

此外，昨傳顧立雄將接下國安會祕書長，黨政人士證實，目前國安會祕書長確實屬意顧立雄，但相關人事仍有變數，要等6月才能拍板。據悉，國安會執掌事務非常廣，是動態位子，顧立雄雖沒國安經歷，但轉往國安會並不意外。

蘇內閣改組進度

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(中時電子報)