基隆市今年共3066名學生報考109年度國中會考，基隆高中就是其中一個考場，第一節社會科下課後，考生們移動腳步至活動中心稍作休息。（吳康瑋攝）

國中教育會考登場，第一節社會科考試，基隆地區考生受訪指出，今年題型難易度適中，考的都屬於大觀念，沒有太刁鑽的細節需要背誦，也因為題目組成中，以圖表題占多數，相對下筆手感寫起來，輕鬆順暢許多，也有考生說「難易度中等的考題，更容易將會與不會的學生分別出來，頗具鑑別度。

基隆市今年共3066名學生報考109年度國中會考，3處考場位於基隆高中、基隆女中及基隆海事，基隆高中考場第一科社會科共計有4名缺考，特殊生則有2名學生缺考，其中一名特殊生為雖罹患骨癌，但以堅苦學習而榮獲總統教育獎的葉以欣，基中指出，葉同學身體不適，無法前來應考，非常惋惜。

基隆市建德國中一名模擬考滿級分常客游閔瀚同學指出，感覺平常在寫模擬考題目時，會遇到不少特別難的題目，導致心裡緊張，但在這次會考完全不會，許多題目不需要死背，只要耐心作答，慢慢地看懂題目，整體試卷題目都不難。

考完第一科辛不辛苦？游閔瀚說，自己不辛苦，最辛苦的是開車戴他從新北市金山區的住家，來到基隆市讀書的母親，今天早上也為了不塞車，特別早起送他奔赴考場，他指出，但因為疫情家人無法陪同入場，但自己仍會加油。

建德國中校長徐仁斌表示，游同學平日在校內表現優異，不僅得過基隆稅務局辦理的作文比賽第一名的殊榮，還屢次在校內模擬考獲得佳績，他說，雖然這次家長只能送到門口，不能入內陪考，但校方依防疫規定出動學校家長會成員的10％，一共5名成員在考場替學生加油打氣、做好防疫，並提供隨時必要的協助。

針對學生應考狀況，他直言表示，學生沒有問題，但自己很擔心中午因防疫措施要求梅花座，導致一半的學生留在原考場用餐，另一半則在活動中心用餐，分兩頭跑，擔心照顧學生方面會出現問題。

(中時 )