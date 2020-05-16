新冠病毒疫情在美至今仍未明顯減緩，並已造成141萬人確診、8.5萬人死亡，但川普政府認為美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據有誤，可能多算了確診與死亡人數，甚至一度對統計模型表示「關切」；不過《紐約時報》指出，美統計確實有偏差，不過不是多算、而是少算，並引述哈佛大學統計學家研究指出，現今起碼有10萬至11萬人死於這場大流行，比官方統計更多。

《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）在社評中表示，在哈佛大學統計學家伊利薩利（Rafael Irizarry）協助下，對全美各州的數據進行了分析，並依據今年春季與往年死亡率的比較所做出的結果。他指出，衡量這種大流行影響的一個標準方法是觀察「超額死亡」，也就是高於特定時期平均水平的死亡率。

該文表示，相較往年春夏時其死亡率會出現下降，但除了康乃狄克州、北卡羅萊納州和賓州因數據缺失之外，全美截至4月25日的7周內，整體死亡人數比正常情況下高出約7萬，不過此一時期美官方統計死於新冠病毒的人數為49100人，這代表截至4月25日，因新冠病毒死亡人數被少估計了逾2萬人。

不過該文也表示，這是基於初步數據的估計，並非最權威的，並提出數點說明統計新冠死亡人數的困難。死亡原因往往是不確定的。大多數死亡者都沒有進行屍檢，而且許多人從未做過新冠病毒檢測。從某種意義上說，死於新冠病毒的確切人數是無法得知的。該文指出，雖然這些數字是不確定的，但它意味著在死亡人數統計之外，大約還有2萬多名美國人死於這場大流行。

官方數字可能少計的觀點得到了廣泛的認同，如美防疫首席專家、國立過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇佛奇（Anthony S. Fauci）12日告訴參議院衛生委員會，他不知道實際死亡人數是否比官方數字高出50%，但實際死亡人數「幾乎肯定會更高」。不過不過美國CDC死亡人數統計負責人表示，「漏報的情況可能在逐漸減少」，而《紐時》也證明了此一說法。

(中時電子報)