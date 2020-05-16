國中教育會考16日起一連兩天登場，新竹市的4處考場分別設置於新竹高中、新竹女中、新竹高工及新竹高商，市警局為讓考生能安心應考，家長也放心，今早派員維護考場周遭交通與秩序。
市警局指出，為維護考場周遭交通順暢與秩序，包括交通隊與轄區分局及少年隊，都在今天一早於4個考場前後車流尖峰時段加強交通疏導，另外也規畫警力派駐於考場出入口，於考試期間疏導考生及家長人流，也協助處理考場及周圍可能衍生之糾紛或事故。
市警局長鄧學鑫表示，警方對於考場周邊重要道路，包含中華路、東門街、鐵道路、學府路、東山街、博愛街等路段都會加強巡邏、疏導及加強違規攤販及停車取締，以確保交通順暢，讓考生順利到達考場。
另也會在考場出入口疏導人、車流，確保考生進、出場動線順暢，對於考試期間可能發生的糾紛或事故，採立即處置，以確保新竹市的考生能有個安心、放心的考試環境。
(中時 )
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