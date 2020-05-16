《The Athletic》記者阿米克16日分析NBA本季假如沒法復賽的財政損失情況，如果本季最後宣布取消，NBA可能要損失10到20億美元，如果今年季後賽不打，光在全國轉播收入方面，NBA就要損失9億美元，難怪NBA想要全力復賽。

目前NBA本季各隊大約還剩16到18場例行賽沒有打完，可是NBA其中一個復賽方案就是直接進入季後賽，問題是各隊老闆都希望打滿70場，因為70場這個數字，是美國體育台設定全額支付轉播費用的場次，球隊當然想要趕緊達標。

阿米克也指出當前NBA復賽的最大困境，就是想讓一切恢復正常，需要大規模的新冠檢測，但各地政府並不想這樣做，因為美國到現在仍有很多人無法獲得檢測試劑，所以只能透過科學手段，盡量去解決當前安全問題，卻不知要等多久。

阿米克同時爆料，NBA總裁席爾佛最近跟各隊總管進行視訊會議，懇求那些沒法闖進季後賽球隊配合聯盟潛在的復賽計畫，「席爾佛拜託那些已經失去季後賽資格的球隊，在復賽問題上要有共同認知，且為了更大利益，願意提供幫助。」

(中時 )