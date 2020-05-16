台中市校園今天起假日開放，一早就有民眾到校園運動。（陳淑芬攝）

台中市校園今天起假日開放，市長盧秀燕到學校視察。（陳淑芬攝）

新冠肺炎疫情趨緩，台中市校園16日起假日開放民眾進入活動，市長盧秀燕一早就到西區忠信國小視察，並與民眾在校園裡一起練氣功。她表示，目前先假日開放，至於平日時段已邀請家長、教師、校長等團體研議中，將再對外公布。

因應新冠肺炎疫情，台中市校園自3月19日起不開放民眾進入活動，近日因為疫情趨緩，將先分兩階段逐步開放，台中市長盧秀燕在教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋及新聞局長黃國瑋等人陪同下視察忠信國小開放情況。台中市民龍里拉筋氣功班今天一早就到忠信國小活動，盧秀燕到場與學員一起練氣功。

盧秀燕表示，第一階段先假日開放校園，至於今明兩天做為會考試場的學校，則在5月23日開放；第二階段平日是否恢復開放，已邀請家長、教師、校長等團體一同討論、凝聚共識，並針對開放情形進行修正，將再對外說明。

民龍里長吳國楨表示，拉筋氣功班創班3年來，全年無休每天早上到在忠信國小活動，校園因疫情不開放元轉移陣地，學員得知校園假日開放，立刻恢復活動；公民里長林京玲也表示，很多里民在早晨及傍晚常到忠信國小運動，假日開放讓民眾都很高興。

台中市教育局表示，各校已於校園張貼告示，提醒民眾進入校園務必遵守防疫規範，落實個人自主健康管理，也鼓勵民眾進入校園配戴口罩及保持社交距離，確保健康安全。

(中時 )