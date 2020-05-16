萬象舞廳為達到保持安全距離要求，決定不開放舞池跳舞，將桌椅堆疊在舞池內證明決心。（程炳璋攝）

台南市北區萬象舞廳15日晚間接獲准予復業公文，16日晚間將成為6都第一家開門復業的舞廳，台南市長黃偉哲16日提及准許業者復業理由，除了遵守中央規範外，業者還需附加切結書，違反必須歇業一周，避免說一套、作一套。

中央流行疫情指揮中心日前定出酒店、舞廳開放條件為「符合個人防線能夠做好、業者管理能力許可、主管單位的監督跟執行能力都完善」就可以解封，等於將尚方寶劍交給各縣市長決定，6都市長私下面臨業者請託壓力，卻因不想成為箭靶，誰也不願率先開放。

台南市在6都中率先開出第一槍，審核條件相當嚴格，第一家可復業的舞廳業者主動放棄舞池跳舞項目，以達到保持安全距離要求，顧客消費只剩喝酒用餐。

台南市長黃偉哲16日強調台南市政府將嚴格監督，除了配合中央訂出的規範，最重要的是避免業者說一套，作一套，每家業者都需出具切結書，若違反被查獲，要自願歇業一周。

黃偉哲表示，台南市採逐家審查制，15日已發通知書給台南市5家舞廳與酒店業者，業者可隨時來申請查核，北區這家舞廳率先來申請，聯合稽查小組查核通過後，就發給許可營業的通知書。

台南市經發局表示，目前只有一家申請通過，預計18日還會有其他業者提出申請。

(中時 )