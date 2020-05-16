英國女模艾琳（Chloe Ayling），2017年被爆險遭當性奴拍賣，不過事後被發現全是自導自演，形象也毀於一旦，近日為了挽救跌至谷底的人氣，在IG上傳身穿內衣的火辣照，立刻獲得上千網友按讚。

23歲女模艾琳，3年前到義大利米蘭工作時遭一名攝影師綁架6天，期間被注射K他命失去意識後，便被銬上手銬塞進行李箱，載至百公里外的的農舍囚禁，綁匪還威脅要30萬歐元贖金，否則要把她賣去當性奴，不過觀察到綁匪對她有意思，因此藉著陪睡綁匪，讓對方愛上她後鬆懈戒心，接著便趁機逃跑，雖然因此讓她聲名大噪，但英國警方逮捕到嫌犯時，對方供稱整起事件是艾琳為了打響知名度，自導自演的一齣戲，讓艾琳形象跌至谷底。

不過艾琳意識到低落人氣，恐會對演藝事業造成影響，日前在IG上PO出身穿紅色蕾絲內衣的火辣照片，只見她露出雄偉的北半球及深邃事業線，魔鬼般的姣好身材讓網友直噴鼻血，短短時間就吸引6千多名網友按讚。

(中時電子報)