氣象局簡任技正伍婉華說明黃蜂颱風最新動態。(圖擷自氣象局記者會直播)

【現場直播】氣象局發布黃蜂颱風海警！最新記者說明會｜2020.05.16

中央氣象局今(16)日針對輕颱「黃蜂」發布海上颱風警報，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩天受外圍環流將影響，東半部花蓮、台東及恆春半島將伴隨大雨或雷雨，要特別注意。

颱風黃蜂目前中心位置在北緯17.8度，東經120.0度，即在鵝鑾鼻的南方約470公里之海面上，以每小時13公里速度，向北中央氣象局於今(16)針對輕颱「黃蜂」發布海上颱風警報，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅，今日與明(17)外圍環流將逐漸影響台灣，東半部花蓮、台東及恆春半島將伴隨大雨或雷雨。

「黃蜂」目前中心位置在北緯17.8度，東經120.0度，即在鵝鑾鼻的南方約470公里之海面上，以每小時13公里速度，向北轉北北東進行，中心氣壓998百帕，中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日起逐漸受颱風外圍環流影響，台灣西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

伍婉華指出，明天清晨「黃蜂」將進入巴士海峽，與台灣距離最為接近，外圍環流將使全台有雨，不過雨勢將根據颱風距離及強度而定，目前預測天氣不穩定，提醒民眾注意。

今日天氣方面，西半部天氣炎熱，各地均達到33至35度高溫，中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；南投縣、臺南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，中午以後中部以北山區及東半部有局部大雨發生。

下次颱風警報預計發佈時間為今日下午14時30分，敬請留意。轉北北東進行，中心氣壓998百帕，中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

(中時電子報)