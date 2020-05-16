新北市瑞芳工業區一名阮姓移工（33歲）去年12月騎車返家途中，意外撞上一名79歲的老婦人，但他並未報警將老婦送醫，而是將老婦扛起，丟下橋逃離現場，所幸目擊事發經過的公車司機報案，最後老婦人才幸運撿回一命，基隆地院審理後，依《殺人未遂罪》重判阮男8年有期徒刑。

檢警調查，阮男2019年12月某日夜間，騎機車行經瑞芳四腳亭楓林橋附近時，意外撞倒一名老婦人，老婦當場昏了過去，但是阮男並未報警救援，擔心事後遭到民、刑事追究，他竟起殺意，將老婦抱起後丟下楓林橋。

一名公車司機目睹全程，奔跑到距離阮男10公尺處時，對著阮男喊話「千萬不可」，希望能及時阻止阮男鑄下大錯，但阮男仍心一橫，將老婦拋下橋後，推著機車跑步逃逸，所幸老婦命大，救護車趕到將她送醫，急救後並無生命危險。

阮男到案後否認犯行，他辯稱他扶起老婦後，準備到附近攔車將老婦送醫；但因為無法揹起被害人，才扶被害人到橋邊，想讓老婦倚靠在護欄上站立，他才能蹲下而揹起她；不料，老婦重心不穩，才會自己掉落橋下，否認有殺人滅口的犯意。

但基隆地院法官不採信阮男說法，認為阮男根本是趁老婦昏迷想要殺人滅口，藉死無對證，意圖掩蓋犯罪行為，最後依《殺人未遂罪》重判阮男8年有期徒刑。

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(中時電子報)