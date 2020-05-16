談八大行業解封 侯友宜：最後階段才會下令 12:012020/05/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜發片籲「罷韓日不投票」，侯友宜27字回應（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 酒店、舞廳等八大行業受新冠肺炎疫情影響歇業，台南市率先全台解封舞廳，對此新北市長侯友宜16日八里區回應，新北市絕對不會在一開始就解封，因為這些場所很難保持社交距離，絕對要等疫情穩定、最後階段才會下解封令。 侯友宜表示，最後階段才會考慮八大行業的解封，而所謂疫情穩定會聽從專業衛生專家。面對台北市長柯文哲表示，擬於25日解封八大行業，侯回應，別人怎麼做都尊重，但新北市是以「防疫優先、專業評估、漸進開放」負起保護市民的責任。 (中時 ) #八大行業 #解封 #侯友宜 #新北 #階段 #台南 #社交距離 #柯文哲 #台北 #保護市民 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國本周起 三階段解封 04:102020/05/12 財經要聞 川普急解封 恐迎第2波疫情 04:102020/05/12 國際大事 侯友宜苦民所苦 中央軟土深掘 04:102020/05/12 政治要聞 新北校園能源雲 6月全數啟用 04:102020/05/12 地方新聞 安心即時上工 新北1680人迅速派工 04:102020/05/12 地方新聞 超前部署 台南啟動節水抗旱 04:102020/05/12 地方新聞 新北速審！侯友宜：公所連夜加班多日 今有望發超過420件 10:422020/05/12 政治 美國解封下場恐怖 專家警告：高風險實驗 21:462020/05/12 生活 還清選舉2000萬貸款 柯文哲鬆口氣：總算佩琪不會怪我 16:152020/05/13 政治 柯還2千萬選舉債 存款少365萬 04:102020/05/14 政治要聞 政治熱門新聞 李來希失言恐壞罷韓大局？民調結果令人意外 - 政治 韓國瑜對罷韓首度表態！呼籲高雄人：6月6日拜託.... - 政治 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 綠委爆副閣揆是這大咖 沈富雄：若不是 你就慘了！ - 政治 吳音寧跳出來罷韓 網友氣噗噗反擊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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