酒店、舞廳等八大行業受新冠肺炎疫情影響歇業，台南市率先全台解封舞廳，對此新北市長侯友宜16日八里區回應，新北市絕對不會在一開始就解封，因為這些場所很難保持社交距離，絕對要等疫情穩定、最後階段才會下解封令。

侯友宜表示，最後階段才會考慮八大行業的解封，而所謂疫情穩定會聽從專業衛生專家。面對台北市長柯文哲表示，擬於25日解封八大行業，侯回應，別人怎麼做都尊重，但新北市是以「防疫優先、專業評估、漸進開放」負起保護市民的責任。

(中時 )