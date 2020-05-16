指揮官陳時中吃滷蛋，象徵0確診。（林周義攝）

新冠肺炎疫情趨緩，昨日連續8天0確診，創下個國內新紀錄。中央流行疫情指揮中心日前提出防疫新生活運動，強調防線退到個人，呼籲大眾保持好社交距離、做好防護措施就能逐漸恢復正常生活。指揮官陳時中今親自示範防疫新生活運動，走訪知名連鎖魯肉飯餐廳觀察防疫措施，並在現場享用早午餐，鼓勵大眾做好防護，生活就會越來越安全。

陳時中今率領副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、研究組副組長吳秀梅、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞前往知名連鎖魯肉飯餐廳，共同享用早午餐。店家為此特別安排套餐組合，分別是懷舊魯肉飯、小份青菜、苦瓜排骨湯及烏梅，且餐廳也都裝設好透明隔板。

在用餐之前，陳時中表示，今天最主要是來吃魯肉飯 看看餐廳是否有足夠的準備，讓大家能夠安心地飲食。近來確診案例也都漸漸平靜，呼籲民眾力行防疫新生活，生活就會越來越安全。

根據指揮中心防疫新生活運動原則，凡符合下列防疫及安全措施的業者，不受室內100人、室外500人的限制，民眾也可可以放心前往消費：

1. 保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。

2. 落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。

3. 建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。

4. 消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

(中時 )